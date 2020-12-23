Белград, , 19:43 — REGNUM Если Сербия правильно использует все то, чем располагает, она сможет обогнать Германию в экономике. Об этом говорится в тексте, сопровождающим видео об экономических успехах Сербии, который был опубликован 23 декабря на странице президента страны Александра Вучича в «Инстаграме».

В видео, в котором показаны кадры со строительных площадок и фабрик, а также построенные дороги, подчеркивается, что Сербия в последнем квартале прошлого года и в первом текущего года «была номер один в Европе».

«Это не значит, что мы сегодня живем лучше, чем Германия, это значит, что Сербия растет быстрее других стран», — говорится в ролике.

Если граждане Сербии поверят в собственный успех и приложат максимум усилий, их страна может стать одной из лучших в Европе, подчеркивается в видео, опубликованном на странице Вучича.

Напомним, что президент Вучич ранее заявил о том, что экономика Сербии в этом году достигнет большого успеха — в период, когда вся Европа охвачена пандемией коронавируса, сербская экономика займет одно из первых мест на континенте, так как уровень экономического спада в стране самый низкий на континенте.