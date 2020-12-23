Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Руководство США должно пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, так как продолжение имеющегося курса повлечет печальные результаты, сообщает 23 декабря военно-аналитическое издание National Interest.

По мнению издания, нынешняя политика США в отношении России повышает вероятность прямого столкновения между российскими и американскими военными в таких регионах, как Сирия.

Кроме того, политика Вашингтона вызывает рост количества граждан России, считающих обострение и враждебность единственно возможной формой отношений с США, а также подталкивает Россию и Китай к военному и политическому альянсу.

Авторы издания отмечают, что стремление США удержать свою гегемонию, не обращая внимания на изменения внешнеполитических условий, приводит к росту вероятности ядерного конфликта.

При этом, подчеркивает National Interest, США имеют «ненадежных союзников» типа стран — членов НАТО в возможном противостоянии с «ненужными противниками» в виде России и Китая.

При этом отмечено, что на внешнюю политику России негативно подействовали расширение Североатлантического альянса на бывшие республики СССР, а также ущемление властями прибалтийских стран гражданских прав жителей русского происхождения .

В то же время авторы статьи отмечают, что и Россия и Китай остаются сторонниками нормальных отношений с США.

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