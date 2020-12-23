Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Первый заместитель белорусского министра внутренних дел Геннадий Казакевич внесён в санкционные списки США, сообщили 23 декабря в пресс-службе минфина Штатов.

Протестующие на площади Независимости в Минске © ИА REGNUM

Также в чёрный список попали белорусская Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов и несколько силовых подразделений республики, в том числе отряд КГБ «Альфа», минский ОМОН, главное управление внутренних дел Минска.

Напомним, США и ЕС вводят санкции в отношении официальный лиц Белоруссии за то, что власти республики подавляли протесты, вспыхнувшие после выборов президента в начале августа 2020 г.

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