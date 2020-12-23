Екатеринбург, , 19:06 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский получил должность вице-губернатора Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Также на Высокинского возложили исполнение обязанностей первого вице-губернатора. «Для назначения на эту должность необходимо одобрение Законодательного собрания», — уточнили в департаменте.

Пока депутаты не рассмотрят данный вопрос, экс-мэр Екатеринбурга будет лишь исполнять обязанности первого заместителя главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Евгений Куйвашев лишил будущего областного министра финансов возможности занимать пост вице-губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор понизил будущего главу областного минфина