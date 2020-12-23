Ереван, , 18:39 — REGNUM Здание правительства Армении в Ереване будет 24 декабря заблокировано участниками акции протеста, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт 23 декабря Sputnik.

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Об этом сообщил член оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, призвав участников акции «со всех сторон окружить здание правительства», начиная с 10:00 (время местное), так как в 11:00 (время местное) должно начаться заседание правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, в Ереване проходит очередной митинг с требованием отставки Пашиняна. Протесты в республике продолжаются с 10 ноября 2020 г.

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