Джакарта, , 18:29 — REGNUM Власти Индонезии обвинили девять солдат в убийстве двух гражданских лиц в регионе Папуа, 23 декабря сообщает агентство Reuters.

Убийство двух папуасов произошло в апреле текущего года и вызвало протесты среди коренного населения. Военные подозревали убитых в принадлежности к сепаратистам, папуасы скончались от пыток.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. Армия проводит внутреннее расследование, касающееся ещё нескольких инцидентов в районе Интан-Джая в Папуа, в том числе убийства христианского пастора в сентябре.

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