Курган, , 18:21 — REGNUM В Курганской области в 2021 году продолжится начатая в 2019 году реформа местного самоуправления. Об этом заявил глава Зауралья Вадим Шумков на брифинге 23 декабря.

«У нас порой заходишь в райцентр — одна администрация, а напротив — другая. Они ещё между собой конфликтуют. А глава администрации района, бывает, конфликтует с двумя-тремя главами поселений. А денег нет, и экономики нет. При этом часто вопросы местного уровня — «вкрути лампочку», «дай воду», «дай тепло», «дай свет» — идут на прямую линию президенту страны», — пояснил назревшую необходимость сокращения штата чиновников на местах Вадим Шумков.

Парадоксальна и экономика поселений, когда налоговые сборы в целом не покрывали зарплату чиновников.

«Потому сегодня модель очень простая — это создание объединенных муниципальных округов. Мы пошли на это, потому что в Курганской области была самая витиеватая система местного самоуправления», — пояснил Шумков.

Он также отметил, что в рамках новелл 131-го Федерального закона объединённый муниципальный округ — это одна администрация на территории, в которую входят и город, и район.