Москва, , 21:43 — REGNUM Заявление представителей компании Boeing о том, что новые санкции США не повлияют на их сотрудничество с крупнейшим в мире производителем титана из России «ВСМПО-Ависма», вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Есть очень эффективный ответ на санкции США, который всем известен: прекратить экспорт в США титана и алюминия. Но кому-то наверху это очень не выгодно!», — написал Александр Ц.

Многие пользователи отметили, что тем российским компаниям, чья продукция нацелена на выгодное сотрудничество с Западом, опасаться не стоит. Люди уверены, что санкции США направлены на разрушение экономики России, а не своей.

«А чему тут удивляться? Санкции вводятся для получения конкурентных преимуществ, а не для потерь. Так что выгодные им нарушения американцы «не заметят», либо найдут уловку для их обхода. Впрочем, мы в последнее время поступаем так же, и это лично меня радует. Просто перекрыть продажи титана в США, значит создать им временные трудности, взамен потеряв рынок сбыта. Думаю, ответим чем то, что создаст аналогичные преимущества нам», — поделился мнением Евгений Б.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что меньше всех из-за санкций США пострадает элита. Граждане считают, что олигархи найдут способ, как переформатировать свой бизнес за счёт обнищания граждан России.

«Санкции не распространяются на выкачивание сырьевых ресурсов из России, и должны способствовать получению этих ресурсов еще дешевле — то, что мы видим уже сейчас. Рубль будут опускать еще глубже в канализацию — а по сути, обесценивать наш труд. Хотите зарплаты больше? — Получайте рост доходов в виде бумаги, на которую ничего не купить. А господа будут сладко продавать ресурсы за валюту», — пишет Кейн Р.

Нашлись и те, кто предположил, что Россия могла нанести санкционный удар первой и, тем самым, получить выгоду из всей этой истории.

«А ведь это могла быть санкциях со стороны России. Опять проигрываем. Прекратить всю торговлю с США, срочно. Тогда и санкции прекратятся. Переход в торговле на национальную валюту, а не пустое словоблудие по данному вопросу. Для понимания не надо академий заканчивать. Пусть ищут сырье в других местах», — считает Евгений П.

Напомним, 23 декабря представители компании Boeing заявили о том, что новые санкции США не повлияют на их сотрудничество с крупнейшим в мире производителем титана из России «ВСМПО-Ависма».