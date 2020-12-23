Донецк, , 18:17 — REGNUM Посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки (ДНР) обстреляли украинские вооружённые формирования, сообщает 23 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атака началась в 13:45 мск со стороны населённого пункта Шумы. Посёлок обстреляли из гранатомёта: было выпущено три боеприпаса.

Отметим, что в районе Шумов проходит водовод канала Северский Донец — Донбасс. Этот водовод является главным источником водоснабжения ДНР. ВСУ неоднократно обстреливали участки этого водопровода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 декабря ВСУ три раза обстреляли территорию ДНР.

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