Киев, , 18:06 — REGNUM Решение попросить президента Украины Владимира Зеленского вернуть звание героя Украины пособникам нацизма Степану Бандере и Роману Шухевичу вынес Тернопольский областной совет, сообщает 23 декабря «Укринформ».

Представительный орган местного самоуправления просит главу государства «не повторять ошибок предыдущих президентов Украины» и «вернуть звание героя Украины с вручением ордена государства (посмертно) Роману Шухевичу и Степану Бандере».

Как отмечается в послании тернопольских властей, это нужно, чтобы «восстановить справедливость». Героизация Бандеры и Шухевича нужна, чтобы граждане Украины знали о «героизме» и «самопожертвовании» этих деятелей «в борьбе за независимое украинское государство», сказано в заявлении из Тернопольской области.

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко 20 января 2010 г. подписал указ № 46/2010, в соответствии с которым Бандера посмертно удостаивался звания героя Украины «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство».

Затем, при четвёртом президенте Украины Викторе Януковиче, это решение было отменено.

Шухевичу звание героя Украины Ющенко присвоил 12 октября 2007 г. с формулировкой «за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и независимость Украины и в связи со 100-летней годовщиной со дня рождения и 65-летней годовщиной создания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Оно было отменено 2 августа 2011 года.

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