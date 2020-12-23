Москва, , 21:42 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, в котором он потребовал окончательно решить вопрос с переселением граждан из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов, вызвало реакцию в сети интернет. Граждане оставили свои комментарии 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Людей из трущоб вытаскивает только государственная программа, когда дома клепают однотипные, когда строительные тресты государственные. А это — коммунизм и привет из СССР. А мы же передовая капиталистическая страна», — пишет пользователь Дохбу.

Некоторые комментаторы поддержали требование президента. Они добавили, что необходимо разобраться в том, чья неудовлетворительная деятельность стала причиной сложившейся ситуации с аварийным жильём.

«Нужное дело, 100%! Но еще на 1000% нужнее призвать к ответственности тех, кто их туда загнал!» — написал Алекс В.

Многие пользователи указали на то, что конкретные исполнители поручения президента могут воспринять данное требование специфическим образом. Граждане уверены, что подобного заявления Путина недостаточно, чтобы решить данную проблему.

«Президент РФ призвал членов Госсовета РФ вытаскивать жителей России из трущоб, а вот куда, как и на какие средства вытаскивать не сказал. Так, чиновники, не разобравшись, как выполнять поручение главы государства, граждан, которые живут в этих трущобах, могут зимой и на улицу повытаскивать. В сегодняшней России всякое может быть», — считает Александр А.

Часть граждан пришла к выводу, что для того чтобы реализовать требование главы страны, государственная экономическая машина должна заработать на полную катушку.

«Не этим нужно заниматься, не раздачей указаний, а развивать все эти годы экономику России. Не закрывать, а создавать новые производства, позаботившись о достойных заработках, и, следовательно, об увеличении платежеспособного спроса. И не говорить, что в связи с ростом курса валюты наша страна из-за дешевизны ресурсов и дешёвой рабочей силой стала привлекательнее для иностранных инвесторов», — поделился мнением Алексей Ш.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин потребовал окончательно решить вопрос с переселением жителей из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов.