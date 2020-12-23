Киев, , 17:49 — REGNUM Кабинет министров Украины установил процедуру упрощенного оформления вида на жительство некоторым гражданам Белоруссии.

Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства сегодня, 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, претендовать на упрощенную схему могут «высококвалифицированные специалисты, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины», а также члены их семей. В частности, уточняет правительство Украины. речь идет о специалистах в области информационных технологий и инноваций.

Как уточняет пресс-служба правительства, решение принято без обсуждения. Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что власти Украины еще с августа пытались переманивать в страну граждан Белоруссии, но, судя по открытой информации, никаких успехов в этом деле не достигли.

Еще в августе министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Киев готов создать необходимые условия для комфортного переезда на Украину «белорусских IT-компаний и специалистов в связи с ограничениями интернет-связи в Белоруссии». Тогда же было заявлено, что есть 5 тыс. квот, распределенных по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний.