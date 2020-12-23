Москва, , 21:41 — REGNUM Законопроект, который позволяет Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие цензуру и дискриминацию в отношении российских СМИ, вызвал нешуточное возмущение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Очень своевременный закон, так как пора поставить на место центральные каналы телевидения, на которых явно существует цензура и высказывается одно мнение, часто направленное против народа России в угоду олигархов, которые финансируют откровенную ложь», — написал Леонид С.

Многие пользователи сошлись во мнении, что данный закон устроен достаточно однобоко. Люди считают, что если за цензуру можно блокировать иностранные интернет-ресурсы, то точно за это же можно запрещать и отечественные.

«Когда цензура на федеральных СМИ прекратится? Санкции за цензуру на федеральных СМИ предусмотрены?» — задаётся вопросом Илья С.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что российские власти намереваются полностью оградить население от альтернативных источников информации. Граждане считают такой подход недопустимым.

«Господи, видимо, пока не поставят рубильник на интернет и каждому домой телевизор с ОРТ, не успокоятся», — считает пользователь АТ.

Некоторые комментаторы сослались на то, что многие пропагандистские интернет-ресурсы вещают только на английском языке, что ставит серьёзные препятствия на пути доставки информации до российского гражданина. Поэтому, уверены граждане, запрещать данные ресурсы не стоит.

«Это такой же юмор, как запрет въезда политикам ЕС в Урюпинск, куда они якобы собирались. Ну не вещает CNN в России, блокировать нечего», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Фобос в океане».

Напомним, 23 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, который позволяет Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие цензуру и дискриминацию в отношении российских СМИ.