Москва, , 17:40 — REGNUM Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о том, чтобы поддержать идею сделать выходным днём 31 декабря, вызвало бурную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"В Советское время 31 декабря отмечали Новый год с сотрудниками в отделе. С утра поздравляли друг друга», — поделился пользователь Владимир.

Многие комментаторы однозначно поддержали мнение президента в данном вопросе. Люди уверены, что 31 декабря, в силу его предпраздничной особенности, является не самым эффективным, с точки зрения работы, днём.

«По сути, правильное решение. Всё равно 31 декабря мало кто полноценно работает. Мысли у людей только о том, как прийти домой и накрыть стол», — считает Евгений Б.

Другие указали на тот факт, что многие граждане России уже успели отработать дополнительный рабочий день, чтобы покрыть отсутствие на рабочем месте 31 декабря. Люди считают, что объявление 31 декабря выходным днём необходимо было делать сильно заранее.

«Такие предложения надо вносить заранее, а не за неделю! Т.к. это связано с расчетом отпускных, если человек брал отпуск на конец декабря. А также многие вообще уже отработали в субботу за 31 декабря», — пишет пользователь Elena.

Нашлись и те, кто не понял, зачем данный вопрос выносить, а уровень руководителя государства. Граждане отмечают, что многие работодатели сами принимают решение о том, чтобы освободить своих сотрудников от работы в этот день.

«А кто-то реально работает 31 декабря? Нас всех отпускает работодатель. Ну если не производство, конечно», — написал пользователь Vop.

Напомним, 23 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы сделать выходным днём 31 декабря.