Париж, , 17:35 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс и председатель Национального собрания Ришар Ферран вышли из самоизоляции, сдав отрицательный тест на вирус SARS-CoV-2 после контакта с болеющим президентом страны Эммануэлем Макроном.

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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 23 декабря, главы правительства и нижней палаты парламента сдали тест ПЦР на коронавирус после семидневной самоизоляции из-за контакта с президентом, заразившимся SARS-CoV-2 17 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря состояние здоровья Макрона, заразившегося вирусом SARS-CoV-2 и проходящего семидневную самоизоляцию в загородной резиденции в Версале, «демонстрирует признаки улучшения».

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