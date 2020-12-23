Москва, , 17:22 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о молодежной политике и закрепила «возрастную планку» молодежи в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«К молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка — единая для всех субъектов РФ», — заявил глава комитета Госдумы по делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР).

Кроме того, по его словам, благодаря принятию закона неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же, как и разночтения в возрастном цензе.

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