Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Новый закон о блокировке иностранных интернет-платформ, который был принят 23 декабря в третьем чтении Госдумой, позволит не допустить иностранного вмешательства в российские выборы, а также изолирует российских пользователей от нежелательной информации, пояснил ИА REGNUM эксперт в сфере IT-индустрии Андрей Рябых.

Напомним, 23 декабря Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон, который вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». В качестве меры воздействия на таких «владельцев» могут применяться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

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По словам собеседника агентства, речь о создании правовых возможностей блокировки иностранных интернет-ресурсов и СМИ идет давно, принят закон о «суверенном интернете», внедрено оборудование, которое позволяет заблокировать всё что угодно.

«Смогут ли заблокировать? Я думаю, что смогут. Зачем? Лежащая на поверхности причина: выборы Трампа показали, что социальные сети очень вмешиваются в избирательную стратегию кандидатов. Например, Twitter открыто не пускал посты и банил одного из кандидатов, что я с трудом представляю себе в наших СМИ», — пояснил Рябых.

Новый закон и приняли, чтобы избежать подобного вмешательства, считает Рябых. Тем более что в 2021 году в России должны пройти выборы в Государственную думу, затем, в 2024 году, выборы президента РФ.

«Этот инструмент нужен, потому что вмешиваться будут точно, и все это прекрасно понимают. Этот закон нужен для того, чтобы иметь рычаг, чтобы остановить любое иностранное СМИ. Если российское СМИ мы можем остановить через Роскомнадзор, то для западных у нас такого нет», — пояснил эксперт.

Андрей Рябых подчеркнул, что новый закон позволит официально блокировать нежелательный, с точки зрения российских властей, новостной фон.

«А дальше возникает вопрос, как его будут использовать и будут ли злоупотребления. А они, скорее всего, будут. Если посмотреть на Америку, всё то же самое происходит там. Никакого эксклюзивного или иного опыта по использованию СМИ в своих целях со стороны чиновников, как понимаю, это общемировая практика. Поэтому будет ли закон использован для выгоды конкретных чиновников — я думаю, да, будут нарушения. Думаю нас будут ждать суды на эту тему, нас впереди ждет очень много интересного», — резюмировал эксперт.