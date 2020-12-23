Санкт-Петербург, 23 декабря 2020, 17:27 — REGNUM Оппозиционные активисты Петербурга подали в суд заявление, в котором они ставят под сомнение декларацию о доходах и имуществе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за 2019 год. По мнению авторов заявления, градоначальник якобы утаил факт пользования загородной резиденцией.
Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал заявление Андрея Пивоварова и других лиц об установлении факта, имеющего юридическое значение, сообщили 23 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Заявители утверждают, что губернатор <…> не указал, что в его пользовании находится объект недвижимого имущества — загородная резиденция в пос. Комарово. К производству заявление пока не принято», — отметили в пресс-службе.
По мнению заявителей, этот факт нарушает статью 18 Федерального закона №184-ФЗ
Как сообщало ИА REGNUM, согласно декларации за 2019 год, у Александра Беглова в собственности — два земельных участка площадью 1500 кв. м. и 1600 кв. м, половина разрушенного жилого дома площадью 120,6 кв. м. и квартира в 150,6 кв. м.
В пользовании у Беглова — земельный участок (22 кв. м) и квартира (106,7 кв. м).
Читайте ранее в этом сюжете: Супруга Беглова в 2019 году заработала больше мужа-губернатора