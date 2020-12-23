Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Оппозиционные активисты Петербурга подали в суд заявление, в котором они ставят под сомнение декларацию о доходах и имуществе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за 2019 год. По мнению авторов заявления, градоначальник якобы утаил факт пользования загородной резиденцией.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал заявление Андрея Пивоварова и других лиц об установлении факта, имеющего юридическое значение, сообщили 23 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Заявители утверждают, что губернатор <…> не указал, что в его пользовании находится объект недвижимого имущества — загородная резиденция в пос. Комарово. К производству заявление пока не принято», — отметили в пресс-службе.

По мнению заявителей, этот факт нарушает статью 18 Федерального закона №184-ФЗ от 06.10.1999 и Указ президента РФ №558 от 18.05.2009.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно декларации за 2019 год, у Александра Беглова в собственности — два земельных участка площадью 1500 кв. м. и 1600 кв. м, половина разрушенного жилого дома площадью 120,6 кв. м. и квартира в 150,6 кв. м.

В пользовании у Беглова — земельный участок (22 кв. м) и квартира (106,7 кв. м).

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