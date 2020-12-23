Красногорск, , 17:15 — REGNUM В России потребление углеводородов внутри страны происходит по гораздо меньшим ценам, чем поставки на экспорт. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Добыча нефти в России Павел Редин (с) ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит заседание обновлённого Госсовета — трансляция»

»Одно из предложений — снижать цены на углеводороды внутри страны, на нефть, на газ и так далее. Так мы так и делаем! Мы так и делаем, у нас газ для внутренних потребителей: и для домохозяйств, и для промышленный потребителей — на порядок ниже, чем та цена, по которой мы торгуем углеводородами на экспорт. Вот на порядок. И это традиционно создаёт определённые конкурентные преимущества для нашей экономики», — заявил Путин.