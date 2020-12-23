Берлин, , 17:19 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хейко Маас раскритиковал приговор турецкому журналисту Джану Дундару, раскрывшему государственную тайну, сообщает Haber7.

«Это решение нанесло серьезный удар по свободе СМИ в Турции». Маас

По его словам, журналистика — это профессия, от которой общество не может отказаться. «Особенно, когда мы оцениваем действия правительства с критической точки зрения», — отметил Маас.

Маас также указал на то, что свобода прессы является основным правом, призвав Турцию выполнить свое обязательство по обеспечению «свободы СМИ» — в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, Дундар был приговорен к 27 годам и шести месяцам лишения свободы в Турции за «политический и военный шпионаж» и «помощь вооруженной террористической организации».