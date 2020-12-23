Ереван, , 17:06 — REGNUM Оппозиционный митинг против премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался 23 декабря у правительства республики в Ереване, передаёт Sputnik.

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Участники акции требуют отставки Пашиняна из-за его действий по Нагорному Карабаху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Армении с требованием отставки Пашиняна проходят практически ежедневно с момента подписания заявления об окончании войны в Нагорном Карабахе (подписано 9 ноября 2020 г.).

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