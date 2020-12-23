Красногорск, , 17:04 — REGNUM Приватизация в России проводится предельно осторожно, особенно в ключевых отраслях экономики. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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»Мы не делаем это в погоне во что бы то ни стало за деньгами, чтобы получить какой-то выигрыш от реализации государственного имущества. И в ключевых отраслях мы делаем это крайне аккуратно, сохраняя там, где нужно, контроль со стороны государства», — заявил Путин, реагируя на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

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