Красногорск, , 17:00 — REGNUM По разным причинам 2% школ в России переведены на дистанционный режим обучения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Только 2% школ — а их у нас 39,9 тыс. — только 2% работает в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией. Связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, и в советские времена бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались», — заявил Путин.

По его словам, младшие школьникине на удалённый режим обучения вовсе не переведены.

«Что касается старших классов, то там небольшое количество старшеклассников — не помню точно, по-моему, в районе 10%, на удалёнке. А может, ещё и меньше», — указал он.

«В основном переведены на онлайн-режим студенты высших учебных заведений и техникумов, лицеев. Вынужденные меры — делаем мы это по рекомендациям медицинских специалистов», — отметил президент.