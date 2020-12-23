Красногорск, , 16:48 — REGNUM Работающие в новогодние праздничные дни медики должны получить специальные социальные выплаты в двойном размере. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией», — заявил Путин.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — подчеркнул он.

По его мнению, это полностью обосновано, и риски борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются.

«Вакцинация медицинских работников только начата. Поэтому они у нас ещё не защищены в нужном объёме и это нужно будет сделать», — указал президент.