Красногорск, , 16:43 — REGNUM В соответствии с требованием закона работающие в праздничные дни медики будут получать двойную зарплату. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Что касается выплаты зарплат медикам, которые работают в праздничные дни: в соответствии с действующим законом, любой врач, любой медик все, каждый работающий в праздничные дни должны получать двойную заработную плату. По системе ОМС, а часть медиков получает из региональных бюджетов», — заявил Путин.

Это касается и тех специалистов, которые работают в «ковидных» госпиталях, указал президент.

«Это, безусловно, должно быть сделано. Это требование закона», — подчеркнул он.