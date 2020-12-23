Анкара, , 16:56 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 23 декабря заявил, что жилые комплексы, которые будут построены в Албании, станут новым стимулом для углубления сотрудничества между Анкарой и Тираной. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Надеюсь, как только мы завершим первый этап строительства жилья, мы сразу же передадим эти дома гражданам дружественной Албании, которые пострадали в результате землетрясения». Эрдоган

Эрдоган принял участие в церемонии закладки фундамента 522 жилых домов, которые будут построены для жертв сентябрьских и ноябрьских землятресений 2019 года в Албании.

Он подчеркнул, что Турция немедленно мобилизовала свои силы после землетрясений в Албании.

Эрдоган «Албания является близким другом и партнером Турции на Балканах. Мы разделяем как радость, так и горе с нашими албанскими братьями».

Проект обойдётся турецким властям около 42 миллионов евро.