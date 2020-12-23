Анкара, 23 декабря 2020, 16:56 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 23 декабря заявил, что жилые комплексы, которые будут построены в Албании, станут новым стимулом для углубления сотрудничества между Анкарой и Тираной. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Эрдоган принял участие в церемонии закладки фундамента 522 жилых домов, которые будут построены для жертв сентябрьских и ноябрьских землятресений 2019 года в Албании.
Он подчеркнул, что Турция немедленно мобилизовала свои силы после землетрясений в Албании.
Проект обойдётся турецким властям около 42 миллионов евро.