Москва, , 16:38 — REGNUM Госдума приняла обращение к европейским парламентариям с осуждением действий властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Депутаты призывают парламенты стран Европы осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации (СМИ), выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы.

В начале декабря служба СГБ Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов — сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия», им вменяется нарушение статьи местного уголовного кодекса за нарушение санкций ЕС.

Это в Госдуме расценили как очередную провокацию.

«Чудовищная ситуация», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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