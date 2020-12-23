Москва, 23 декабря 2020, 16:38 — REGNUM Госдума приняла обращение к европейским парламентариям с осуждением действий властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
Депутаты призывают парламенты стран Европы осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации (СМИ), выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы.
В начале декабря служба СГБ Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов — сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия», им вменяется нарушение статьи местного уголовного кодекса за нарушение санкций ЕС.
Это в Госдуме расценили как очередную провокацию.
«Чудовищная ситуация», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума намерена осудить борьбу со свободой слова в Латвии