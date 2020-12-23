Приштина, , 16:35 — REGNUM Евросоюз ожидает, что Приштина будет соблюдать все договоренности, ранее достигнутые в ходе переговоров с Белградом. Об этом сербскому информационному агентству «Танюг» заявили в пресс-службе Евросоюза.

Пресс-служба ЕС также отметила, что Брюссель наблюдает за событиями в Косово, связанными с проведением внеочередных парламентских выборов, и подчеркнула, что и в этих условиях диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной продолжится.

«Евросоюз продолжить сотрудничать со всеми политическими силами в Косово, чтобы работа над реформами, необходимыми для европейской интеграции, продвинулась», — отмечается в заявлении пресс-службы Евросоюза.

Напомним, что 21 декабря конституционный суд сепаратистского Косово принял решение о том, что правительство Авдуллаха Хоти было избрано незаконно, и поэтому оно должно уйти в отставку, а в Косово пройдут новые парламентские выборы.