Красногорск, , 16:35 — REGNUM 31 декабря имеет смысл объявить выходным днём на федеральном уровне. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Отдыхать не работать, у нас праздников много в Новый год. Одним больше, одним меньше — там, наверное, не убудет от нас. Но 31 (декабря) очень своеобразно работа, так, мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — заявил Путин.

Он отметил, что в соответствии с действующим законом на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным днём уже невозможно в 2020 году.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделать это. Ну, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — продолжил он.