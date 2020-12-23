Москва, , 16:34 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о просветительской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Иностранные граждане занимаются политическим миссионерством… Необходимо разумное регулирование просветительской деятельности», — возмущена один из авторов законопроекта член Совфеда Елена Афанасьева.

Предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, под которой понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Одновременно устанавливается полномочие правительства Российской Федерации по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, форм контроля за ней.

Вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.

Для того, чтобы не допустить негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс, предлагается наделить Минпросвещения и Минобрнауки полномочием по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений.

Вместе с тем в комитет Госдумы по образованию поступают письма, где высказываются опасения о затруднении международной деятельности в связи с принятием закона.

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