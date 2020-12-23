История вопроса

23 декабря 2020 года состоится совместное заседание обновленного Государственного совета Российской Федерации и совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 21 декабря глава государства Владимир Путин утвердил новый состав Государственного совета - в него вошли 104 человека, среди которых губернаторы, политики и депутаты. Также был утвержден состав президиума Госсовета. На предстоящем заседании высшее руководство страны подведет итоги непростого 2020 года. Правительство в лице первого вице-премьера Андрея Белоусова отчитается о результатах работы в части достижения целей национального развития, прописанных в так называемых майских и июньских указах Владимира Путина. По ряду конкретных национальных проектов выступят губернаторы, возглавляющие отраслевые рабочие группы Госсовета. Также ожидается обсуждение исполнения федерального бюджета за 2020 год и, конечно, не обойдут стороной пандемию коронавируса.