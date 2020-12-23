Москва, 23 декабря 2020, 16:22 — REGNUM Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря всероссийским выходным, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Сергей Викторов. Украшение новогодней елки. 1963
Сергей Викторов. Украшение новогодней елки. 1963

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"Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране», — сказал Неверов в ходе заседания Госсовета.

Он аргументировал инициативу практикой регионов: многие субъекты РФ уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, что показало востребованность инициативы.

«Все-таки это семейный праздник, хлопоты, последний день года», — отметил парламентарий.

Ранее законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.