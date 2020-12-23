Москва, , 16:21 — REGNUM Второй западный окружной военный суд признал военнослужащего ВС РФ Алексея Сенокосова виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, сообщает 23 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Майор Сенокосов признан виновным в преступлении по ст. 275 УК РФ, кроме тюремного заключения ему также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

Осужденный лишен воинского звания.

Фабула уголовного дела не раскрывается. Все материалы засекречены.

Напомним, государственной изменой законодательство РФ признаёт «совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

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