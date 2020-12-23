Джакарта, , 16:12 — REGNUM Дипломаты посольства России в Индонезии исполнили песню «Rayuan Pulau Kelapa» (Песню острова пальм) на индонезийском и русском языках, сообщает Antara.

«Песня Rayuan Pulau Kelapa стала своеобразным символом дружбы между Индонезией и Россией, потому что в 1950-х годах в России был снят документальный фильм об Индонезии, и эта песня была выбрана в качестве саундтрека к фильму», — заявила посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева в ходе пресс-конференции в Джакарте 23 декабря 2020 года.

Посол пояснила, что на русском языке песня также известна как «Индонезия, любовь моя».

«У нас по-прежнему активный политический диалог. Президенты Индонезии и России разговаривали по телефону, чтобы обсудить совместные усилия по борьбе с COVID-19», — отметила Людмила Воробьева.

Посол также упомянула дважды состоявшийся визит министра обороны Индонезии Прабово Субианто в Россию в 2020 году.

Людмила Воробьева в ходе пресс-конференции рассказала о развитии межпарламентского сотрудничества, в рамках которого российским парламентом ратифицированы документы о двустороннем сотрудничестве в области взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Что касается торговли и инвестиций, посол упомянула о развитии сотрудничества между компаниями двух стран, в том числе в рамках крупных инфраструктурных проектов.

В будущем Людмила Воробьева надеется, что отношения между Россией и Индонезией будут и дальше укрепляться в различных областях. Посол выразила надежду, что президент Российской Федерации Владимир Путин сможет посетить Индонезию в 2021 году, и государства смогут подписать соглашение о стратегическом партнерстве.

Напомним, визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Индонезию был запланирован на 2020 год, но поездка была отменена из-за пандемии коронавируса.

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