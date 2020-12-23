Волгоград, , 15:58 — REGNUM Очередной раунд переговоров с «Газпромом» о цене на газ для Белоруссии планируется на 24 декабря. Об этом в ходе визита в Волгоградскую область сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

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Он уточнил, что встреча с главой «Газпрома» Сергеем Миллером должна состояться в 15:00 в четверг, 24 декабря.

Дипломат также добавил, что Москва и Минск договорятся об условиях поставок газа до конца текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся 30 ноября переговоров с Александром Лукашенко председатель коллегии Евразийской экономической комиссии — бывший белорусский премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии не должна быть выше нынешнего уровня. В 2020 году он обходится белорусским покупателям по $127 за тысячу кубометров.

Ранее Белоруссия настаивала на пересмотре цен. По мнению официального Минска, российский газ для республики должен стоить около $40−45 за 1 тыс. куб. м против $127 в нынешнем году.