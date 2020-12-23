Красногорск, , 15:57 — REGNUM В России по-прежнему сохраняются высокие транспортные издержки, и эту проблему нужно решать, в частности, субсидированием авиационной отрасли. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"Нам важно инфраструктурно сшивать нашу огромную территорию. Ведь за последние десятилетия, собственно говоря, начиная с 90-х годов, создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. Ну дорого очень всё!» — заявил Путин первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову.

«И там много направлений решений, мы всё время об этом говорим. Одно из них, казалось бы, самое простое, но нужно тоже это делать», — подчеркнул он.

В настоящее время объём соответствующих субсидий достигает 7 млрд рублей.

«Мне кажется, этого мало. Не кажется — я уверен, что этого мало. Можно планов громадьё иметь до 2030 года и ещё на тысячу лет вперёд — гражданам сейчас надо летать! Надо сшивать территорию», — указал Путин.

«Вот мы на пассажирские перевозки по железной дороге, сколько там субсидий в целом? Где-то 20 млрд? … В районе 20 млрд. Вот на эти субсидии на перевозки с Дальнего Востока на авиацию — 7 млрд. Я понимаю, что бюджет свёрстан, там уже всё посчитано. Но, тем не менее, обращаю ваше внимание, министра транспорта, министра финансов на то, что нужно уделить большее внимание — и не только отдельным возрастным категориям, проживающих на Дальнем Востоке, а всем, кто там живёт. Надо над этим подумать. Прошу это сделать», — указал президент.

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