Берлин, , 15:56 — REGNUM Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса, заявил генерал бундесвера и начальник армии США в Висбадене Джаред Зембритцки.

По его словам, «российская угроза реальна», поскольку РФ не только «наращивает вооружения», но и активно занимается модернизацией Вооруженных сил и демонстрирует «свои претензии на власть».

Отвечая на вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung, можно ли назвать Россию главной угрозой, генерал сказал: «определённо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так называемое сдерживание, которым занято НАТО, приобрело форму нагнетания конфронтации «в самых агрессивных формах».

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