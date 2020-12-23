Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Попытки наладить отношения с Россией Литве не нужны, а предположения, что их можно «подогреть» и улучшить, не более чем «дьявольские соблазны». Об этом литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил 23 декабря журналистам.

Ландсбергис отметил, что нет необходимости планировать какие-либо изменения политики в отношении РФ. В этих отношениях много наивности, ещё находятся международные игроки, которые предлагают «перезагрузиться».

Не стоит поддаваться этой иллюзии и наивности, призвал министр. Он добавил, что подобную «наивность» проявляют представители литовского бизнеса. В их экспертизах говорится, что отношения с Москвой можно подогреть, улучшить.

«Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определенные дьявольские соблазны», — подчеркнул Ландсбергис.