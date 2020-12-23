Ереван, , 15:58 — REGNUM Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства страны. Об этом 23 декабря сообщает агентство News.am.

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«Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с разных уголков Еревана колоннами направляются к площади Республики», — говорится в сообщении.

Также уточнятся, что шествия участников протестных акций начались с территории перед Армянским государственным педагогическим университетом им. Хачатура Абовяна и с проспекта Баграмяна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа в Нагорный Карабах с территории Армении в сопровождении представителей миротворческих сил РФ вернулись еще 378 беженцев.