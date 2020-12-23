Париж, , 16:06 — REGNUM Глава фракции «Новые левые» во французском Национальном собрании Валери Рабо призвала ограничить передвижение людей между департаментами Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

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В интервью France Inter в среду, 23 декабря, Рабо заявила, что в департаментах Франции коронавирус «может начать распространяться еще быстрее, поэтому я думаю, что следовало бы ограничить перемещения людей между ними и разработать новую стратегию по борьбе» с коронавирусом.

«Правительство должно представить новую стратегию в январе, и ему следует четко и ясно разъяснить ее», — призвала политик.

Напомним, 23 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью на телеканале TF1 в среду, 23 декабря, заявил, что новый законопроект о реагировании на санитарные угрозы, позволяющий ограничивать свободу передвижения, предоставляя ее только тем, кто прошел вакцинацию, будет рассмотрен лишь после завершения пандемии SARS-CoV-2.

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