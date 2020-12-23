Красногорск, , 15:46 — REGNUM Число занятых в малом и среднем бизнесе растёт скромными темпами. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Количество занятых в малом и среднем бизнесе — оно, судя по тому, что я вижу в документах, увеличивается такими скромными темпами, скромными темпами», — заявил Путин.

Это может найти объяснение, хотя правительству в любом случае следует обратить внимание на эту проблему, указал президент.

«Может быть, это связано с тем, что наряду с большим объёмом МСП в экономике, с применением современных средств, достижениями так называемой цифровой зрелости и в ключевых отраслях, и в сфере среднего и малого предпринимательства, количество работников не будет там расти так, как должны расти объёмы этого сектора в структуре экономики в целом. Это возможно», — указал он.