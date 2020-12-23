Варшава, , 15:39 — REGNUM Должность нового польского посла в России займет Кшиштоф Краевский. Об этом 23 декабря сообщает МИД Польши на своей странице в соцсети Twitter.

«Кшиштоф Краевский займет должность посла Польши в России», — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Отметим, Кшиштоф Краевский работает с МИД страны с 1993 года, и с 1998 года он был генконсулом Польши в Варне (Болгария), а в 2005 году занял должность посла Польши в Азербайджане. В 2010 году вернулся на родину и стал директором дипломатического протокола МИД, в 2014 стал польским послом в Болгарии, а в 2018 — снова занял пост главы дипломатического протокола МИД.