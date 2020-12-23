Париж, , 17:36 — REGNUM Собака президента Франции Эммануэля Макрона Немо, принятая из приюта в 2017 году, появилась на видео, опубликованном правительством страны для противодействия отказу от домашних животных.

Как сообщает Le Figaro в среду, 23 декабря, правительство Франции опубликовало видео, призванное снизить количество случаев, когда люди бросают своих домашних животных на улице, и популяризовать усыновление их из приютов, в съемке которого приняла собака Эммануэля и Брижит Макрон, взятая из приюта в департаменте Ивелин.

«Моя история начинается с ухода хозяев. Как и я, 100 тысяч домашних животных оказываются брошены каждый год… В Рождество возьмите к себе одного из них», — говорится в видео.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря администрация президента Франции заявила, что состояние здоровья президента Франции, заразившегося вирусом SARS-CoV-2 и проходящего семидневную самоизоляцию в загородной резиденции в Версале, «демонстрирует признаки улучшения».

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