Киев, , 15:26 — REGNUM За пропрезидентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 21,1% граждан Украины. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 23 декабря социологической группой «Рейтинг».

Согласно данным опроса, партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживает 17,3% опрошенных, за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 15,2%, за «Батькивщину» — 10,9%.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря 2020 года. Всего были опрошены 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее «Рейтинг» сообщил о продолжающемся падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

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