Красногорск, , 15:23 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к росту отходов, к чему операторы системы сбора мусора были не готовы. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Такой неожиданный поворот дела, что в условиях борьбы с пандемией у нас значительно увеличился объём отходов. Особенно в тех местах, когда люди выезжают, когда не работают, или работают онлайн. И возникают в этой связи текущие проблемы, потому что система сбора мусора, операторы оказались неготовыми к увеличению такого объёма, неожиданно совершенно для них», — заявил Путин.