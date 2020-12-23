Москва, , 15:20 — REGNUM Россия на протяжении многих лет продвигает концепцию безопасности в Персидском заливе и заинтересована в устранении противоречий между арабскими странами, которые являются её партнерами и друзьями. Об этом сегодня, 23 декабря, открывая переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона надеется на то, что запланированный на 5 января 2021 года саммит арабских государств Персидского залива приведёт к «преодолению раскола в совете сотрудничества стран Залива и позволит возобновить его нормальную деятельность».

«Восстановление единства этого совета, восстановление его дееспособности также важно для реализации идей, которые касаются обеспечения безопасности в зоне Персидского залива в целом, то есть с участием Исламской Республики Иран», — отметил Лавров.

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