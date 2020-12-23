Ереван, , 15:31 — REGNUM Президенту Армении нужно вернуть полномочия главы государства, в том числе по участию в заседаниях на уровне руководителей государств. Об этом лидер оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян заявил 23 декабря на пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Армения.

По мнению Марукяна, армянский премьер-министр Никол Пашинян в настоящее время не может представлять страну на международных заседаниях и вести от имени Армении переговоры. Это показал недавний саммит СНГ, в котором премьер не участвовал.

«Поэтому мы и утверждаем, что символ поражения [в Нагорном Карабахе] должен уйти», — сказал Марукян.

Пока эта пробема не решена, оппозиция предлагает правительству позволить президенту вести переговоры от имени Еревана и представлять республику, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года в Армении действуют новые положения конституции, в соответствии с которыми власть сосредоточена в руках парламента и правительства. При этом президент лишён права представлять страну на заседаниях глав государств.