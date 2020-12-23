Париж, , 15:25 — REGNUM Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося вирусом SARS-CoV-2 и проходящего семидневную самоизоляцию в загородной резиденции в Версале, «демонстрирует признаки улучшения».

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Как сообщает Le Figaro, в среду, 23 декабря, в администрации президента Франции сообщили, что состояние здоровья лидера государства «демонстрирует признаки улучшения», в тое время как в последние несколько дней развитие болезни характеризовалось как «стабильное».

Напомним, 21 и 22 декабря администрация президента Франции сообщала, что состояние главы государства, заразившегося SARS-CoV-2, «стабильное».

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