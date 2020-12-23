Красногорск, , 15:12 — REGNUM Проблема нехватки трудовых ресурсов в строительной отрасли актуализировалась на фоне пандемии коронавируса. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Надо смотреть, конечно, точечно. Нужно обсуждать это — и я буду это обсуждать — с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут с тем, чтобы, что называется, на дальних подступах обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность, конечно, заработать, дать возможность стройке развиваться, но и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом», — заявил Путин.

«Вопрос важный, понятный, он касается и здоровья граждан, он касается и экономики, в данном случае такой важнейшей отрасли, как строительная отрасль. Мы этим позанимаемся», — продолжил он.