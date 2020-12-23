Кызыл, , 15:10 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал обновлённый Госсовет «мозговым центром» государства.

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«Президент России утвердил новый состав Госсовета. Вошёл в его состав снова и буду представлять в нём нашу республику. Это важно. Обновлённый Госсовет получил более широкие полномочия в соответствии с теми поправками в Конституцию страны, которые поддержали россияне, в том числе жители нашей Республики в сентябре», — подчеркнул Шолбан Кара-оол 23 декабря на своей странице в Instagram.

По его словам, верным решением является включение в состав Госсовета представителей муниципальных органов.

«Госсовет по праву считается «мозговым центром» государства. Вот и сегодня на его первом заседании определяются стратегические шаги на десятилетия вперед», — отметил руководитель Тувы.

Кара-оол подчеркнул, что для него быть в Госовете — это и честь, и дополнительная возможность поднимать вопросы республики на уровень страны.

Он напомним, что в 2015 году на заседании Госсовета по развитию туризма Владимир Путин поддержал обращение Тувы о строительстве новой взлётно-посадочной полосы. На сегодняшний день модернизация аэропорта Кызыла уже завершена, он получил статус международного.

«Буду дальше продолжать, с вашей помощью, конечно, дорогие земляки. Большая дорога начинается с маленьких шагов, с желаний каждого», — подытожил глава Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ 21 декабря. В него вошли губернаторы регионов, в том числе глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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