Киев, , 15:06 — REGNUM 39% граждан в настоящий момент поддерживают идею отставки президента Украины Владимира Зеленского и назначение досрочных выборов главы государства.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, не поддерживают идею отставки Владимира Зеленского с поста президента 58%, еще небольшая часть граждан не имеет мнения по этому вопросу.

Также социологи отмечают, что идею роспуска парламента и досрочные перевыборы Рады поддерживают 58% граждан, а не поддерживают — 39%.

Инициативу отставки правительства Дениса Шмыгаля поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают — 35%.

Также опрос показал, что деятельностью президента Зеленского сейчас довольны 32% опрошенных, не удовлетворены — 65%. Вместе с тем работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 30%, недовольны — 51%, затруднились оценить — 19%; деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16%, недовольны — 65%, затруднились оценить — 18%.

Работой правительства и парламента в целом граждане довольны существенно меньше, чем их лидеров: почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% — положительные.

Организаторы информируют, что опрос проводился с 16 по 20 декабря 2020 года среди взрослого населения во всех областях, выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность составила 2000 респондентов, метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в декабре были опубликованы данные опроса Центра Разумкова, согласно которому 42% украинцев назвали Зеленского «разочарованием года».